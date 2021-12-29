الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يناقش مستجدات كورونا.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد وملفات الوزارات المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع سابق على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى كورونا مجلس الوزراء

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رسائل الصعيد

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