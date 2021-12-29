الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: 19 مليار جنيه دعم نقدي يعكس اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 263.9 مليار جنيه، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، وهذا بدوره يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحماية الاجتماعية.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من حزمة برامج الحماية من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ20.7%، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات في يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه ثم زيادته تدريجيا كل عام ليصل إلى 900 جنيه في يونيو 2021 زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة تزيد عن 100% لـ10.5 مليون مستفيد".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن ما شهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية أيضًا، تنفيذ 68 مشروعًا بتكلفة تقدر بـ152.5 مليار جنيه، وتم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، ولهذا فما يجرى على الأرض من مشروعات يعد انجاز سيقف التاريخ أمامه كثيرًا، مضيفًا أنه تحظى القيادة السياسية باهتمام بالغ نحو الاهتمام بتحقيق الرعاية الاجماعية بشتى صوره.

النائب محمد سلطان ملف الرعاية والحماية الاجتماعية القيادة السياسية الأسر المستفيدة الحماية الاجتماعية تكافل و كرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

حصاد 2021.. الإصلاح الاقتصادى يُنقذ مصر من موجة تضخم عاتية تضرب العالم

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مصرع 4 مراهقين فى حادث سير بمدينة نصر

حكاوي البحر ومغامراته.. «الدستور» في رحلة البحث عن أقدم مركب بالإسكندرية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس