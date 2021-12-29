برلماني: 19 مليار جنيه دعم نقدي يعكس اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 263.9 مليار جنيه، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، وهذا بدوره يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحماية الاجتماعية.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من حزمة برامج الحماية من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ20.7%، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات في يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه ثم زيادته تدريجيا كل عام ليصل إلى 900 جنيه في يونيو 2021 زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة تزيد عن 100% لـ10.5 مليون مستفيد".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن ما شهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية أيضًا، تنفيذ 68 مشروعًا بتكلفة تقدر بـ152.5 مليار جنيه، وتم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، ولهذا فما يجرى على الأرض من مشروعات يعد انجاز سيقف التاريخ أمامه كثيرًا، مضيفًا أنه تحظى القيادة السياسية باهتمام بالغ نحو الاهتمام بتحقيق الرعاية الاجماعية بشتى صوره.