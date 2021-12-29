الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة من الطقس السيئ ستضرب البلاد بداية من غدٍ الخميس وتستمر حتى الأحد.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رعد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة، مع تزايد برودة الجو في الساعات الأخيرة من اليوم.

وأضافت أن الطقس سيكون باردًا نهارًا في معظم محافظات مصر، بداية من السواحل الشمالية، مرورًا بالصعيد والإسكندرية ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد فقط. 

وتوقعت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة رعدية على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية غدًا الخميس، من خفيفة إلى متوسطة ليلًا على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى والقناة وشمال الصعيد. 

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والإسكندرية. 

الأربعاء 

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11 درجة، جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الخميس كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 9 درجات، جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

 الجمعة

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة المقبلة كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 178 درجة والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 9 درجات.

 

الحرارة ارصاد مصر درجات الإسكندرية درجات الحرارة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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