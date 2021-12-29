تفاصيل إحالة عصابة دولية للاتجار بالمخدرات إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 6 متهمين بتشكيل عصابة دولية للاتجار وتصنيع المخدرات للمحاكمة أمام الجنايات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 6 أشخاص- بينهم سيدة- و3 مسجلين جنائيًا بالاتجار وتصنيع وجلب المخدرات واستخدام أدوات لتصنيع مخدرات الآيس الشابو في معمل مجهز بالمواد الكيميائية والخامات اللازمة لتصنيع المخدرات، وإنتاجه بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم في جميع المحافظات.

وكانت النيابة العامة قد قررت إعدام مواد كيميائية بمبلغ 13 مليون جنيه، قيمة المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهمين.