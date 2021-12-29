«مشروعات النواب»: المجمعات الصناعية قاطرة دعم الاقتصاد الوطنى

قالت النائبة رحاب موسى عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، المجمعات الصناعية الكبرى التي أقامتها الدولة فى محافظات مصر، ستكون بمثابة القاطرة الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطنى، ومضاعفة الصادرات، والحد من الواردات رفع معدلات النمو، لأنه من المعروف أن القطاع الصناعى يعتبر واحدًا من أهم القطاعات الناجحة، إذا تمت مواجهة جميع المشكلات والأزمات التي تعترض مسيرته.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد بصفة عامة، والمشروعات المتعلقة بالقطاع الصناعى بصفة خاصة، هي البداية الحقيقية للتنمية الشاملة وستمتد أثارها لجميع محافظات ومدن ومراكز صعيد مصر، بعد افتتاح وتدشين الرئيس السيسي لعدد كبير من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن "أسبوع الصعيد".

وأكدت النائبة رحاب موسى على أهمية الخطة التي وضعتها القيادة السياسية منذ العام 2014، للاهتمام بالمشروعات القومية العملاقة، وأيضًا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، بما يحقق نهضة تنموية وخدمية في كل أنحاء الوطن، وأيضًا هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للمواطن المصري الذي لا تنقصه المهارة أو التدريب، وبخاصة الشباب الذي دائمًا ما يطور من أدائه ويكتسب خبرات جديدة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول زعيم، يفتح آفاق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما شهد الرئيس افتتاح فعاليات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن "أسبوع الصعيد"، وتم في بداية الافتتاحات الجديدة تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.