الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن إطلاق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية إلى محافظة الشرقية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 30 و31 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية و خدمات الأشعة والتحاليل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 209 آلاف و352 مواطنًا من خلال 166 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وزارة الصحة والسكان القوافل الطبية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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