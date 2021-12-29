الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. تجديد حبس مسجل قتل صديقه فى شبرا الخيمة

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس مسجل لمدة 15 يومًا؛ لاتهامه بقتل مسجل-صديقه-  بسبب خلافات مالية بينهما.

وعن التفاصيل تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مستشفى ناصر العام بشبرا باستقبال شخص مصاب برش خرطوش بالوجه  وتوفى أثناء محاولة إنقاذه و تقديم العلاج له.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "محمد ح ع"، وشهرته "حمو الصباح" 29 سنة ميكانيكى، مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالوجه، سبق اتهامه فى 10 قضايا "ضرب وشروع فى قتل ومخدرات وسلاح" وتوفى خلال تقديم العلاج له و"محمد ع ا" وشهرته "جيجا" عاطل سبق اتهامه فى 2 قضية.

وتبين أن المشاجرة نشبت لوجود خلافات مالية بينهما وقام الأخير على إثرها بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" كان بحوزته أحدث به إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته والتى أمرت بحبس المتهم وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وجود خلافات مالية الطب الشرعي عاطل حبس مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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