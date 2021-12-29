تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يختتمون المهام الأدائية اليوم

يختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم الأربعاء، آخر اختبارات المهام الأدائية بجميع المدارس الابتدائية على جميع مستوى مدارس الجمهورية.

حيث يؤدي التلاميذ، اليوم الأربعاء، اختبار المهام الأدائية في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وتعد هذه المهام عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسي، كما تقيس مدى اكتساب الطلاب المهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

في ذات السياق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة لطلاب الصف الرابع لإزالة القلق من حجم المنهج.

وقال وزير التعليم، خلال تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم استكمال باقي منهج الترم الأول لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع في الترم الثاني.

وشدد شوقي على أنه سيتم ترحيل باقي منهج الترم الثاني للعام التالي، وذلك لأن منهج الترم الأول يحتاج ١٨٠ يوما لدراسته؛ لأنه تم وضعه طبقا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي، ولكن العام الدراسي في مصر ١٠٠ يوم، وتابع لذلك نحتاج لإعادة تطوير العام الدراسي وإلى أن يحدث ذلك سنستمر بكتاب الترم الأول للترم الثاني حتى ينتهي العام الدراسي ثم يتم استكمال دراسة كتاب الترم الثاني "بعد الإجازة الصيفية".

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

جدير بالذكر أن امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، ستنطلق منتصف شهر يناير المقبل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة خوفاً على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستبدأ إجازة نصف العام أوائل شهر فبراير المقبل لجميع الصفوف الدراسية.