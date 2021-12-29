الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى بطلان عقد بيع فيلا «رشوان توفيق» لابنته لـ 26 يناير

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أجلت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق، فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته “هبة”، بالتوكيل العام الصادر من ابنته الأخرى دون علمها، إلى جلسة 26 يناير المقبل.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة رشوان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها : «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11 ، والبالغ مساحتها 699 مترا مربعا».

وتابعت الدعوى: «أنه بموجب ترخيص مباني رقم 313 لسنة 2006 ، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلا رسميا شاملا ، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعهعلى العقد بصفته طرف أول بائع بدون علم الطالبة ، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل».

يذكر أن دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، أجلت دعوى بطلان التوكيلين الصادرين من آية رشوان توفيق لوالدها، للإعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد.

ونظرت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، لنظر الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق للمطالبة ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

آية رشوان توفيق عقد بيع بطلان دعوى دائرة المدني الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر محكمة جنوب القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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