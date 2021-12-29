«التموين»: تشغيل 40 منفذ «جمعيتي» في الغربية خلال 2021

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشغيل محافظة الغربية 40 منفذ جمعيتي خلال عام 2021 ليصبح عدد المنافذ بالمحافظة 273 منفذا.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة الغربية بها 10 سيارات متنقلة (تحيا مصر) تابعة للوزارة، وقامت خلال العام الحالى بإنشاء محطة وقود متكاملة (بنزين بأنواعه وسولار وغاز طبيعي) ليصبح عدد المحطات 223 محطة.

وأشارت إلى أنه تم إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز لـ5 محطات وقود ليصبح عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمحافظة 9 محطات وجاري تجهيز 14 محطة أخرى.

وأضافت أنه تم إنشاء مستودع بوتاجاز جديد ليصبح عدد المستودعات 247 مستودع بالمحافظة.

وأضافت أنه خلال العام الحالي بلغ إجمالى مراكز الخدمة المطورة 26 مركزا، كما تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بطاقة تخزينية بلغت 120 ألف طن.

وأقامت المحافظة 14 معرض "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس" بمدن ومراكز المحافظة خلال عام 2021 لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة من 20% إلى 30%.

وقال وائل عبدالله، مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مشروع "جمعيتي" منتشر من محافظة الجيزة حتى أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، موضحَا أن مشروع جمعيتي مماثل لبقال التموين، حيث أن المنفذ يحصل على عدد 28 سلعة بأفضل جودة.

وأضاف عبدالله أن عدد منافذ مشروع جمعيتي في محافظات الصعيد وصل إلى 3200 منفذ منتشرين بمراكز وقرى محافظات الصعيد، ومحافظة الجيزة بها حاليًا 480 منفذا منتشرين بجميع أنحاءها قائمين على صرف سلع المنظومة التموينية.