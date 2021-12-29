مزق جسده بـ«مطواة».. التحقيق مع المتهم بقتل شاب فى دار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في منطقة دار السلام، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك واستدعاء شهود العيان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوفاة شخص بمنطقة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وقام شخص بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض "مطواة"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ويستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.