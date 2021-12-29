الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس صاحب شركة بتهمة النصب على راغبي السفر في الإسكندرية

حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
كشفت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم صاحب شركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

محافظة حبس محافظ المواطنين المباحث بالاسكندرية ممارسة

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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