«القوى العاملة»: تعيين 7878 شابًا وحل 182 شكوى وديًا بالقاهرة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، عينت 7878 شاباً، منهم 54 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22421 شاباً، وتوفير 503 فرصة عمل، واستخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة، و 2038 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 200 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ150 أجنبيًا وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير، ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، وأن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 285 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 198 شكوى، وإحالة 639 شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في، 168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه، و71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه، و29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 58 ألف جنيه، وصرف 4 منحة وفاة عامل لـ4 أسر بإجمالي 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى لعاملين، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ274 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 636 شكوى، وتم تسوية 208 شكوى منها، وتبقي 428 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 215 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 13 ندوة توعية.