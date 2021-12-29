الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رواد السوشيال ميديا عن "زلزال مصر": ربنا يستر

زلزال
زلزال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أنباء عن حدوث زلزال شعر به سكان محافظة الجيزة بشكل كبير كما شعر به المواطنين في العديد من المحافظات.

9188B64C-6B68-47AC-B99D-E1C38CECC3AF

وقالت أماني يوسف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"زلزال مرتين ورا بعض ولا تهيئات".

فيما علق محمد الجبالي، قائلًا:"هزه جامده أوي ربنا يستر زلزال والناس كلها اجمعت انها حست بالزلزال".

52ED4F2D-12C0-4C56-8870-21F34BAE8101

وغردت منار حمدي عبر “تويتر”:"أنا فكرت جارنا بيشد باب الجراچ ورزعه..بس قدر ولطف طلع ⁦‪زلزال‬⁩"، وقالت رانيا:"بدعي ربنا يديني إشارة لحاجة معينة حصل ⁦‪زلزال‬⁩".

شعر سكان القاهرة الكبرى والدلتا بهزة أرضية، صباح، مما أثار المواطنين بحالة من الذعر.

21882A7C-3836-47AE-AC7C-2F7A2974C47B

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، منذ قليل، هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس  الأول الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

زلزال بقوة درجة ريختر كريت جزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

رواد السوشيال ميديا عن "زلزال مصر": ربنا يستر

«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

رعاية المصريين في الخارج والحفاظ على مصالحهم.. جهود «الخارجية» في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا