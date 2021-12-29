رواد السوشيال ميديا عن "زلزال مصر": ربنا يستر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أنباء عن حدوث زلزال شعر به سكان محافظة الجيزة بشكل كبير كما شعر به المواطنين في العديد من المحافظات.

وقالت أماني يوسف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"زلزال مرتين ورا بعض ولا تهيئات".

فيما علق محمد الجبالي، قائلًا:"هزه جامده أوي ربنا يستر زلزال والناس كلها اجمعت انها حست بالزلزال".

وغردت منار حمدي عبر “تويتر”:"أنا فكرت جارنا بيشد باب الجراچ ورزعه..بس قدر ولطف طلع ⁦‪زلزال‬⁩"، وقالت رانيا:"بدعي ربنا يديني إشارة لحاجة معينة حصل ⁦‪زلزال‬⁩".

شعر سكان القاهرة الكبرى والدلتا بهزة أرضية، صباح، مما أثار المواطنين بحالة من الذعر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، منذ قليل، هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس الأول الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.