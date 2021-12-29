الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتذاره عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص بيانه الذي نشرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف نكتفي في الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجراءات احترازية مشددة

الإيبارشيات تطلق الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد 

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانياتهم بإجراءات احترازية مشددة

وأطلقت الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلفة الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد، بحضور 50% من مساخة الكنيسة.

ومن جهته أعلنت كنائس الإسكندرية عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق وذلك بحضور 50% من سعة كل كنيسة.
ومن جهته أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن اقامة قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022 الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة  وبإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت كنائس عزبة النخل إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس العيد الميلاد  للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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