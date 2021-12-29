المغرب يعتزم إنتاج أكثر من نصف حاجته من الكهرباء من مصادر متجددة

قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها تعتزم إنتاج أكثر من 52 بالمئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول 2030.

وأوضحت بنعلي، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن جهود المغرب للتحول الطاقي، تأتي في إطار رفع طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة، التي تتركز بالأساس على تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة.

وأكدت على أن البلاد تتوفر حاليا على حوالي 50 مشروعا من الطاقة المتجددة قيد الاستغلال.. "قدرة هذه المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، قال في تقرير له خلال أبريل الماضي، إن المغرب حل في المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة، لعام 2021.

وبحسب بنعلي، فإن وزارتها ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة، أبرزها برمجة قدرة إضافية تفوق 4000 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.

وتتسارع الخطى في المغرب لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في القطاع.

و علي صعيد آخر ، يستعد المغرب لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المرتبطة بالمتحور "أوميكرون"، حيث حشدت كل الإمكانيات لدعم المستشفيات الميدانية في أرجاء المملكة.

وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ"أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحور في عدد من المدن المغربية.

وأوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة، أن "السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، وجميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة".

وأضاف أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتًا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارًا".

وأكد أن "المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعًا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل".