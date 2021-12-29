الرئيس التونسى يطمئن رجال الأعمال: الإجراءات المتخذة تحميكم من الابتزاز

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال ويؤكد أن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى "طمأنة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كل مظاهر الابتزاز".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يوم الثلاثاء، وخُصص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيما في ظل المصاعب التي شهدتها تونس.

وأشار سعيد أيضًا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة.

وشدد، كذلك، "على حرصه على تحقيق الحرية والكرامة لكل التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون".

كما تم التطرق، خلال اللقاء، إلى المبادرة الفردية وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين بعيدا عن كل مظاهر المساومة.

وعلى صعيد آخر، سجلت تونس أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 670 مصابًا بالفيروس خلال 24 ساعة، إلى جانب ثلاث وفيات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وهذه أعلى حصيلة إصابات تشهدها تونس منذ 29 سبتمبر الماضي الذي شهد إصابة 840 شخصًا بالفيروس.

وتعرضت تونس إلى موجة وبائية عاتية في الصيف تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات، حيث فاقت أقصاها تسعة آلاف اصابة في اليوم ما تسبب في ضغط شديد في المستشفيات.

ومع تكثيف حملات التطعيم ضد كورونا تقلصت أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها وظلت في معدل بحسب إحصاءات وزارة الصحة أقل من 200 إصابة يوميًا خلال أغلب أيام شهري نوفمبر وديسمبر الجاري.

وزاد معدل الاصابات اليومية على مدى الأسبوع الأخير إلى أكثر من 300، وأعلن عضو من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن إصابة 10 أشخاص بالمتحور أومريكيون في آخر حصيلة، وهي جميعًا إصابات وافدة.

وتسبب الوباء في وفاة 25 ألفًا و548 شخصًا منذ مارس 2020، واستكمل أكثر من 8ر5 مليون شخص التطعيم ضد كورونا من بين أكثر من 11 مليون نسمة.