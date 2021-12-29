زيلينسكى يفرض عقوبات على وسائل إعلام محسوبة على المعارضة

زيلينسكي يفرض عقوبات على وسائل إعلام محسوبة على المعارضة

صادق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني حول فرض عقوبات على وسائل إعلام تابعة لشخصيات المعارضة في البلاد.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية " بموجب المرسوم الرئاسي تفرض العقوبات على 3 مؤسسات إعلامية لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم.

و المؤسسات هي:

شركة "نوفوستي" الإعلامية القابضة التابعة للبرلماني المعارض تاراس كوزاك، و التي تضم قنوات التلفزيون "112 أوكرانيا" و NewsOne و ZIK.

شركة "تايم ميديا" التي تمتلك القناة "المستقلة الأولى" التلفزيونية.

شركة "تيليبروستير" التي تمتلك قناة "أوكرليف" التي تقول التقارير الإعلامية إنها تابعة للبرلماني المعارض نيستور شوفريتش.

و تشمل العقوبات تجميد الأصول و فرض قيود على التعاملات المالية و حظر تحويل الأصول إلى الخارج و سحب الرخص و الحظر على المشاركة في الخصخصة وحظر الاستفادة من الترددات الإذاعية و تقديم خدمات الاتصال.

و تعليقا على قرار زيلينسكي، أكد البرلماني المعارض نيستور شوفريتش أنه سيطعن بقرار السلطات أمام المؤسسات الدولية.

و وصفت القناة "المستقلة الأولى" تلك القيود بأنها "محاولة قمع الرأي الآخر" و"نتيجة لاغتصاب السلطة" من قبل زيلينسكي.

و يعتبر تاراس كوزاك، النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، من مقربي رجل الأعمال فيكتور مدفيدشوك، أحد قادة الحزب.

و كان زيلينسكي قد فرض عقوبات على قنوات "112 أوكرانيا" وNewsOne وZIK في فبراير الماضي. و بعد إيقاف بثها تم تأسيس قناة "المستقلة الأولى"، ولكن تم قطعها عن الشبكات بعد قليل من إطلاقها.

و في أغسطس فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات على وسائل الإعلام التابعة للمدون وا لصحفي المعارض أناتولي شاري و زوجته أولغا.

و وصفت المعارضة تلك القرارات بأنها "اضطهادات سياسية".