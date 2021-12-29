استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

ضابط إسرائيلي كبير يستقيل بسبب "إهدار فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس"

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن ضابطًا إسرائيليًا كبيرًا استقال من منصبه في الفريق الذي يشارك في المفاوضات الرامية للوصول إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأوضحت الهيئة، أن الضابط المستقيل عضو مهم في لجنة الأسرى والمفقودين، وقد تم تعيينه من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه شارك في جميع المفاوضات المهمة مع حركة "حماس" بالوساطة المصرية.

ولفتت إلى أنه قدم استقالته؛ لأنه رأى أن "إسرائيل لا تعمل جاهدة لحل مسألة الأسرى"، حيث أضاعت تل أبيب حسبه فرصتين في السنوات لأخيرة للتوصل لاتفاق مع "حماس".

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قبل حوالي ثلاثة أشهر، انتقد الضابط إسرائيل لـ"امتلاكها أدوات للتعامل مع هذه القضية، لكنها لا تفعل ذلك".

وتحتفظ "حماس" بـ4 إسرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي ويعتبرهما الجيش الإسرائيلي قتيلين)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وعلي صعيد آخر ، أفاد موقع "يسرائيل ديفنس" العبري بأن الرباط تجري مفاوضات مع تل أبيب حول صفقة لشراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة "باراك-8".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية (باراك-8)، والتي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أشارت إلى أنها بدأت خلال زيارة وزير الدفاع بيني جانتس إلى المغرب، لتوقيع اتفاق أمني بين البلدين".

وأوضح الموقع أن "منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلاءم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)".

وأضاف أن "المنظومة قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومترًا أمام تهديدات جوية متنوعة".