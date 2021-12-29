تونس تسجل 3 وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 670 مصابًا بالفيروس خلال 24 ساعة، إلى جانب ثلاث وفيات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وهذه أعلى حصيلة إصابات تشهدها تونس منذ 29 سبتمبر الماضي الذي شهد إصابة 840 شخصًا بالفيروس.

وتعرضت تونس إلى موجة وبائية عاتية في الصيف تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات، حيث فاقت أقصاها تسعة آلاف اصابة في اليوم ما تسبب في ضغط شديد في المستشفيات.

ومع تكثيف حملات التطعيم ضد كورونا تقلصت أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها وظلت في معدل بحسب إحصاءات وزارة الصحة أقل من 200 إصابة يوميًا خلال أغلب أيام شهري نوفمبر وديسمبر الجاري.

وزاد معدل الاصابات اليومية على مدى الأسبوع الأخير إلى أكثر من 300، وأعلن عضو من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن إصابة 10 أشخاص بالمتحور أوميركون في آخر حصيلة، وهي جميعًا إصابات وافدة.

وتسبب الوباء في وفاة 25 ألفًا و548 شخص منذ مارس 2020، واستكمل أكثر من 8ر5 مليون شخص التطعيم ضد كورونا من بين أكثر من 11 مليون نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.