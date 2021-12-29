الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: اجتماع مجلس روسيا – الناتو في 12 يناير والحوار الاستراتيجي في 10 يناير

واشنطن: اجتماع مجلس روسيا – الناتو فرة 12 يناير والحوار الاستراتيجي فى 10 يناير

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماع مجلس روسيا – الناتو سيعقد يوم 12 يناير المقبل، و قبل ذلك سوف تجري جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

 

و أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي،  أنه في ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، تتخذ الولايات المتحدة و حلفاؤها في الناتو "موقفا موحدا في سعيهم إلى التمسك بالدبلوماسية المبنية على المبادئ تجاه روسيا".

 

و أضاف أن الولايات المتحدة تتوقع المشاركة في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في 10 يناير.

و تابع أنه في 12 يناير من المتوقع عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، وفي 13 يناير لقاء بين ممثلي روسيا و منظمة الأمن و التعاون في أوروبا.

 

و أكد برايس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون أن يحددوا ما إذا كانت هناك إمكانية لمناقشة بعض المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا. حد

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