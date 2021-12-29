الخارجية الروسية: نهج موسكو يهدف إلى منع التصعيد فى دونباس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نهج موسكو الرامي لضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يهدف إلى منع التصعيد في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها حول النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية في عام 2021، صدر يوم الثلاثاء، إن "الحفاظ على النهج المبدئي الرامي إلى ضمان تنفيذ طرفي النزاع الأوكراني الداخلي لاتفاقيات مينسك ساعد في منع وقع التصعيد العسكري في دونباس".

وأضافت الخارجية الروسية أن تطبيق مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تقديم المساعدة الإنسانية لسكان بعض المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، ساعد في التخفيف من حدة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان دونباس في ظل الحصار الذي فرضتها كييف.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 23721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 24946 إصابة اليوم، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر الماضي.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضًا بتسجيل 968 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 981 وفاة السبت، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 أكتوبر، ليبلغ مجموعها 304 آلاف و218 حالة وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 10 ملايين و392 ألفًا و20 إصابة.

وتماثل للشفاء 37285 مريضًا منذ، السبت، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9 ملايين و771 ألفًا و259 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.