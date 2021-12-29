الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

دبلوماسي روسي: الغرب خان الثقة التي وضعناها فيه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

دبلوماسى روسى: الغرب خان الثقة التي وضعناها فيه بعد تفكك الاتحاد السوفيتى

دميتري بوليانسكي،
دميتري بوليانسكي،

قال دبلوماسي روسي رفيع المستوى  إن الولايات المتحدة والدول الغربية خذلت روسيا وخانت الثقة التي وضعتها موسكو في الغرب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

 

وخلال مؤتمر صحفي قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "كان الجميع يظن أن الغربيين أصدقاء لنا ويمدون لنا يد المساعدة كي نعيش جميعنا في مكان أفضل وعالم أفضل حيث لم يعود أحد يتذكر الحرب الباردة ولا وجود للشرق والغرب".

 

 وأشار إلى أن الأمور سرعان ما بدأت تتغير "ورأينا أن نوايا زملائنا ليست بريئة كما كان يبدو في البداية وشاهدنا الأمريكيين والأوروبيين يستغلون ثروات بلادنا ويحاولون تجزئتها وتدميرها بتشجيع نعرات انفصالية والعمل على إحداث الشقاق بين روسيا والدول حديثة النشأة".

 

وتابع بوليانسكي أن السنوات العشر الأولى من وجود الدولة الروسية الجديد كانت "بالغة الصعوبة ومليئة بالتحديات" وكانت البلاد على حافة الانهيار، لكن بعد أن نجحت روسيا في الخروج من هذا الأزمة بدأت الدول الغربية تنظر إليها باعتبارها تهديدا لها، ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع "نسخة جديد من الحرب الباردة".

 

ولفت الدبلوماسي إلى عدم وجود أسباب إيديولوجية للمواجهة بين الشرق والغرب، فلم تعد روسيا تسعى لنشر الشيوعية، أما تركيبتها الاقتصادية فهي قريبة جدا من الأمريكية أو أي تركيبة اقتصادية غربية أخرى. مع ذلك فلا تزال المحاولات مستمرة لتقديم روسيا على أنها عدو للغرب، الأمر الذي يبعث على فكرة أن لب المشكلة لم يكن يكمن في الأيديولوجيا بل في الصراع الجيوسياسي "الذي نشاهده من جديد للأسف".

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