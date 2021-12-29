بالأسماء.. ننشر حركة التغييرات الجديدة بمديريات التربية والتعليم

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم، حركة تغييرات بقيادات المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

وشملت الحركة الآتي:

1 - أشرف سلومة، مديرية التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

2 - سماح محمد إبراهيم عبد الله بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

3- العهد أحمد عبد الحميد البرعي والي، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

المادة الثانية:

يكلف كل من الأتي أسماؤهم بتسير مهام الوظيفة كما يأتي:

١ - مجدي أحمد عوض على الجيار، مدير عام للإدارة العامة للتعليم الإعدادي.

٢- نبيل جعفر الأمير، مدير عام للإدارة العامة للمجمع التعليمي بالإسماعيلية.

٣- يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب، مدير عام إدارة تعليمية بمحافظة الإسكندرية.

مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة ، أيهما أقرب.

٤- ناصرحسن محمد مدير عام بمديرية التربية والتعليم بالغربية، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة ، أيهما أقرب.

٥- صبري محمد الدسوقى أبو على، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية،

وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة ، أيهما أقرب.

٦- خالد محمد بيومي البربري، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ حتى تاريخ بلوغه السن المقرة للإحالة للتقاعد، أو لحين شغلها بالتعيين، أيهما اقرب.

٧- الدكتورة أماني قرني إبراهيم حسن، كبير إخصائبين بقطاع التعليم الفني والتجهیزات، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

٨- هاني عنتر سيد إبراهيم الصابر، معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،

وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقر رة ، أيهما أقرب.

٩- ياسر محمود محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال،

مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقر رة ، أيهما أقرب.

١٠- عبد الرزاق عبده الزیني، مدير عام الخدمات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لحين بلوغه السن المقرة قانونًا للأحالة للتقاعد.

١١- محمد رمضان غريب عطية، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة أيهما أقرب.

١٢- الدكتورة أكرم حسن محمد إبراهیم، مدير عام الإدارة العامة للتربية البيلية والسكانية والصحية، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة، أيهما أقرب.

١٣- ياسر محمود محمد عمارة، أخصائي صحافة خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة، أيهما قرب.

١٤- أحمد على محمود أبو الدهب، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية،

وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، حتي تاريخ بلوغه السن المقرة قانون لاحالة للتقاعد أو لحين شغلها بالتعيين ، أيهما أقرب.

١٥- محمود زکریا فولى شاهين، مدير عام إدارة تعليمية بمحافظة الجيزة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لمدة عام، أو حتى أو لحين شغلها بالتعيين، أيهما أقرب.

١٦- سمية كامل السيد إبراهيم الخطيب، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة، أيهما أقرب.

١٧- حمدى السيد إسماعيل موسی، مدير عام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة أيهما أقرب.

١٨- محمد عبد التواب عبد المولی شلبي، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة أيهما أقرب.

١٩- صفوت جارح عبد العظيم عمر، معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة، أيهما أقرب.

٢٠- محمد إبرا هيم الدسوقي عبد المجيد، كبير معلمين بمديري الربية التعليم بمحافظة أسيوط، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة أيهما أقرب.

٢١- منال عبد الوهاب محمد، معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقرة أيهما أقرب.

٢٢- عبد الكریم لطفي عبد الكريم محمد، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان المدة عام، أو لحين شغلها بالطرقي القانونية المقرة، أيهما أقرب.

٢٣- عمرو شحاته مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح استكمالًا حتی تاریخ ۲۰۲۹/۸/۱۰.

٢٤- عاطف محمد إبراهيم سلامة مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب .

٢٥- جمال حسن محمد إبراهيم، معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجدید، أو لحين شغلها بالطريقة القانونية المقررة، أيهما أقرب.

٢٦- حمزة أمين رضوان محمد، مدير عام التعليم العام مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة ، أيهما أقرب.

٢٧ - محمد السيد محمد عبد الله، استشاري إدارة عامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لمده عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

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