مفاجأة مدوية في قضية ضبط مصنع جبن مخلوط بمواد الطلاء

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن منتج الجبنه الذى تم ضبطه بمصنع المنوفية تم إعداده من ألبان الأغنام وليس طلاء الجميد، لافتاً إلى أنه تم الحكم على المادة الموجودة على أنها لم تكن جبنه.

وأضاف الدكتور حسين منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه المادة تشبه الكشك والمش الدارج داخل المجتمع المصرى، على أنه مخمر من أغذية شعبية.

وأشار إلى أن الجميد على شكل صلب يستخدم في الأماكن الصحراوية في بعض المأكولات مثل المنسف، موضحاً أنه صلب على عكس ما يظهر على طبيعة وضع الجبنة الطرى، لافتاً إلى أنه مستغرب الواقع الذى أدى البعض إلى إثارة بعض الإشاعات حول هذا الغذاء.