الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن النيابة نفت ما تردد على السوشيال ميديا من حدوث حريق في غرفة الكاميرات بالشركة التي عمل فيها الموظف المنتحر، وأكدت تحفظها على الكاميرات قبل إثارة الشائعة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه قيل إن موظف التجمع انتحر بسبب تعرضه للاضطهاد من مديره لأنه كثير الذهاب للمرحاض بسبب مرضه، ثم بعد ذلك أشيع اشتعال حريق في غرفة الكاميرات، وهو ما ثبت عدم صحته.

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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