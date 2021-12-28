محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن النيابة نفت ما تردد على السوشيال ميديا من حدوث حريق في غرفة الكاميرات بالشركة التي عمل فيها الموظف المنتحر، وأكدت تحفظها على الكاميرات قبل إثارة الشائعة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه قيل إن موظف التجمع انتحر بسبب تعرضه للاضطهاد من مديره لأنه كثير الذهاب للمرحاض بسبب مرضه، ثم بعد ذلك أشيع اشتعال حريق في غرفة الكاميرات، وهو ما ثبت عدم صحته.