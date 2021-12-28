بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

اتهم محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت مُكلفة بإدارة النادي بالتلاعب في قيمة عقده الموقع في عهد لجنة اللواء عماد عبدالعزيز.

وقال شيكابالا في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة”.

وأضاف: “خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا.. منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.



واختتم شيكابالا: “اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.