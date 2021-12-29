أول تحرك من محافظة القاهرة تجاه السيدة المسحولة بحلوان (صور)

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن، 59 عامًا، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهما بحلوان، وتمكنت الأجهزة الأمنية فيما بعد من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

كان تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان، وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة أحمد إبراهيم إدريس محمد 18 عامًا عاطل و مقيم عزبه خليل – المعصرة.

وحاول المارة مساعدة السيدة التي سقطت على الأرض بعدما صدمها لص حلوان السارق والذي نجح في الفرار بالهاتف.

وألقت قوات الأمن القبض على حرامي حلوان الذي كان يستقل دراجة نارية- موتوسيكل- لسرقة المارة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وأحيل للنيابة العامة حيث أدلى باعترافاته.

وتم حبس المتهم العاطل عن العمل على خلفية التحقيقات في واقعة السرقة التي اعترف بها أمام النيابة العامة.



