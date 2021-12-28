«الرؤية والإنجاز» يكشف حصاد مشروعات الهيئة الهندسية خلال 7 سنوات

حققت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنجازات ضخمة فى مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية خلال السبعة سنوات الماضية، لتتحول بسواعد أبناءها الخطط والرؤى الطموحة إلى واقع ملموس، ترصده فصول كتاب الرؤية والإنجاز الذى أصدره مجلس الوزراء لاستعراض المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، ومن بينها ما يلى:

تنفيذ 69 نفق بتكلفة 3.6 مليار جنيه بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

تنفيذ 308 مشاريع كبارى بتكلفة 41.6 مليار جنيه أهمها محور عدلى و محور روض الفرج، وإنشاء 5 كبارى على طريق بحيرة المنزلة.

تولت الهيئة الهندسية تنفيذ 215 مشروع طريق بتكلفة 152.6 مليار جنيه بأطوال تتراوح بين 220 كم و360 كم.

أما فيما يخص مشروعات قطاع النقل، تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات الطرق والكبارى وتطوير السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق.

إنفاق 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى خلال آخر 7 سنوات.

توجيه 175 مليار جنيه لإنشاء شبكة طرق جديدة بأطوال 7 آلاف كم.

إنفاق 140 مليار جنيه على إنشاء 1000 كوبرى ونفق .

تنفيذ 22 محور علوى لربط شرق وغرب النيل بتكلفة 38 مليار جنيه.

إنفاق 93 مليار جنيه على مشروعات تطوير السكك الحديدية.

التعاقد على شراء 110 جرار سكة حديد أمريكى.

توريد 571 عربة ركاب من إجمالى 1300 عربة عادية.

تجديد قضبان خطوط السكة الحديد لمسافة 624 كم وتطوير 177 محطة .

تطوير 543 مزلقانا وتحويلها للعمل إلكترونيا.

إنفاق 477 مليار جنيه على مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربى.

تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 28 مليار جنية.

افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلي منصور) بتكلفة 28.5 مليار جنيه.