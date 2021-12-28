«صائد الرؤوس».. جديد «مصر العربية» لجو نيسبو بمعرض الكتاب

يصدر قريبًا عن دار مصر العربية رواية «صائد الرؤوس» تأليف جو نيسبو، وترجمة شيرين عبد الوهاب وسها السباعي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

أما عن الرواية فقد كتبت عنها الدوريات الغربية، تقول عنها جريدة «ديلي إكسبريس – المملكة المتحدة»: «يتميز نيسبو بقدرته الفائقة على سرد الحكايات، يستحوذ على انتباه القارئ من الصفحة الأولى ليزيد من مستوى الإثارة صفحة بعد أخرى حتى يصل إلى النهاية المثيرة عبر حبكة رائعة ومشوقة».

وكتبت عنها جريدة «الإندبندنت – المملكة المتحدة»: «الرواية قطعة فنية في حد ذاتها، فهي تعمل على تشتيت القارئ في مجموعة احتمالات وألاعيب نفسية، جو نيسبو بارع في قلب الطاولة وإرباك القراء والتلاعب بأفكارهم».

وقالت عنها «صنداي أكسبريس – المملكة المتحدة»: «سيجد قراء نيسبو وجمهوره متعة كبيرة في هذه الرواية، ستأسرهم من الصفحات الأولى».

وكتبت عنها «فاينانشال تايمز – ألمانيا»: «كتابة رائعة لنيسبو، النص ينساب بسلاسة وبشكل ديناميكي ومشوق ومليء بالمفاجآت والمواقف الساخرة، مذهل».

بينما قالت «دورية شتيرن – ألمانيا»: «تتغير المواقف في الرواية وكأن نيسبو يضع القارئ في وسط المطاردة الجريئة, الإثارة تبلغ مداها في النهاية المذهلة لهذه الرواية الرائعة».

جو نيسبو

أما عن جو نيسبو فقد ولد في 29 مارس 1960، وهو روائي وموسيقي وكاتب من النرويج، ولد في أوسلو، وعمل في السابق كخبير اقتصادي ولاعب كرة قدم في نادي مولده.

في مارس عام 2004 بيعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة من رواياته البوليسية في النرويج، وتُرجمت أعماله لأكثر من 40 لغة من ضمنها العربية.

شهدت رواياته انتشاراً كبيراً بحيث بِيعت أكثر من 30 مليون نسخة من مؤلفاته في مختلف أنحاء العالم.

حصل نيسبو على جوائز مثل جائزة Riverkey و Glass Key Award باسمه.

تعرف رواياته بسلسلة هاري هول وسلسلة دكتور بروكتور لكتب الأطفال.