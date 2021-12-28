الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: واحد من بين كل 50 فى لندن مصاب بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أفادت صحيفة بريطانية بأن الاختبارات التي تجري لسكان لندن تثبت، أن واحد من كل 50 شخصاً مصاب بكورونا، وهو ضعف معدل الإصابات في بريطانيا بشكل عام.
وأبلغ ما يقرب من نصف الأحياء في لندن عن معدلات إصابة بمرض كوفيد بلغت أكثر من واحد من كل 50 في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وفقًا للتحليل الذي أجرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد" لآخر البيانات الأسبوعية الصادرة من الحكومة البريطانية.
وفي الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، أبلغت 14 منطقة بلندن عن معدلات إصابة لا تقل عن 2000 حالة لكل 100000 من السكان - أي ما يعادل واحدًا على الأقل من بين كل 50 شخصًا تظهر إصابتهم بالفيروس.
كانت الأحياء الخمسة الأولى للحالات الجديدة جنوب النهر، حيث سجل منطقة "لامبث" 9701 حالة في هذا الأسبوع وحده، بزيادة 41 في المائة عن الأسبوع السابق.
وشهدت منطقة "كرويدون" أعلى نسبة زيادة في أي منطقة بلندن خلال فترة الأيام السبعة، مع زيادة بنسبة 79.2 في المائة في الحالات.
وفي جميع أنحاء العاصمة، تم الإبلاغ عن حوالي 181529 حالة في الأيام السبعة حتى 22 ديسمبر وهذا يُترجم إلى معدل حالات بلغ 2016.4 - مما يعني أن واحدًا من كل 50 شخصًا في لندن أثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون أسبوع.
وتأتي أحدث الأرقام بعد أن تعهد وزير الصحة ساجد جاويد يوم الاثنين، بعدم وجود قيود جديدة في إنجلترا عشية رأس السنة الجديدة.
وأبلغت لندن التي تعد مركز موجة حالات أوميكرون المتغيرة، عن 364 حالة دخول إلى المستشفيات في يوم عيد الميلاد، بزيادة 73 في المائة على أساس أسبوعي، ولكن أقل من 390 حالة تم الإبلاغ عنها في 23 ديسمبر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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