سامي زكريا: «نأمل أن نكون ضمن أكبر 5 معارض دولية للسيارات المعدلة»

قال سامي زكريا، صاحب فكرة أول معرض سيارات وموتسيكلات معدلة في مصر وأفريقيا، إن اختيار مكان المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض "Autune show" في مدينة العلمين الجديدة، سيعمل على ترويج سياحي لها، نظرا لما تحويه من مناظر طبيعية خلابة وتطور عمراني.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض "Autune show"- أول معرض "للسيارات والموتوسيكلات المعدلة" في مصر وإفريقيا- بمدينة العلمين الجديدة، والذي يقام فى الفترة من ١٧ وحتى ٢٠ يوليو ٢٠٢٢.

وأضاف زكريا أن الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على صناعة تعديل السيارات، وتنظيم مصر لسباقاتها، خاصة وأن هذه المسابقات تتم لكن دون تطبيق معايير الأمان والسلامة، لذلك نرجو تقنين وضعها، وأن تتم وفق المعايير العالمية، كما هو الحال في ألمانيا، وكذلك هدفنا توعية المتسابقين لضرورة تطبيق معايير السلامة في عرباتهم.

واستكمل أن معرض السيارات المعدلة سيتم على مدار ٧ أيام، سيتم خلالهم تنظيم ٢٧ مسابقة، على مسابقة ٢٠٠٠٠ كيلو متر، مؤكدا أنهم ينظمون جميع التفاصيل دون عجلة، حتى يتم كل شيء بطريقة تليق بمصر، والمصريين، خاصًة وأن هذا العمل سيحتاج لتنظيم كبير، ومساهمات عديدة.

وتابع: “هدفنا البحث عن تنظيم المعرض مع الشركات العالمية المتخصصة، كما نرغب في أن يكون نسبة الحضور ٥٠ ألفا، لنكون ضمن قائمة أكبر خمس معارض دولية في هذا المجال، وسيشارك في مؤتمر ومسابقة كبيرة لسباقات السرعة بالإمارات”.

وأكد أنه سيتم الترويج لملف تعديل السيارات، وعلى الراغبين في تعديل سياراتهم أن يشاركوا من خلال الموقع الخاص بالشركة، كما سيتم الترويج لمسابقة أفضل سيارة معدلة، على هامش فعاليات أول معرض بمصر وأفريقيا للسيارات المعدلة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل ١١ سيارة مجانا، وسيتم اختيارهم وفق ضوابط معينة.

ويعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية كل من وزارة التجارة والصناعة والشباب والرياضة، ومن المقرر أن تحتوى فعاليات المعرض على القفز الحر بالمظلات، ومسارات للموتوسيكلات، وتسليط الضوء على صناعة تعديل السيارات.