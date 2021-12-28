الرئيس الجزائري: العلاقات مع موريتانيا عريقة وازدادت وتيرتها عقب فتح المعبر الحدودي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا "عريقة وتعرف تطورا لافتا"، مشيرا إلى أن وتيرة هذه العلاقات ازدادت في الفترة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الرئيس الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب المحادثات التي جمعت بينهما بمقر رئاسة الجمهورية.

وأوضح تبون أن هذه المحادثات كانت "ثرية" وشكلت "فرصة للتطرق للعديد من جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن هذا المعبر الحدودي أصبح بالفعل جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية وضاعف من مستوى التبادل التجاري، واصفا إياه بأنه "مكسب هام تعزز بإنجاز آخر، وهو اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا برئاسة وزيري الداخلية لتعزيز التعاون الثنائي في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق الأمني".

وتابع الرئيس الجزائري قائلًا إن علاقات التعاون والشراكة بين البلدين حققت "مكاسب في العديد من المجالات"، مشيرا إلى أنها "تتطلب اليوم توفير شروط تقويتها، وتذليل ما بقي من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا".

وفي هذا الصدد، أعرب تبون عن "ارتياحه الكبير" لزيارة الرئيس الموريتاني التي "أتاحت فرصة إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي من خلال التوقيع على جملة من الاتفاقيات شملت العديد من القطاعات، تمهيدا لتوسيع التعاون إلى ميادين أخرى، وتهيئة للظروف المواتية لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري وبناء شراكة قوية، وضرورة البدء في إنجاز طريق تندوف-زويرات".

وأضاف الرئيس الجزائري أن زيارة الرئيس الموريتاني شكلت فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهم البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، وفي منطقة الساحل الأفريقي.

واستطرد الرئيس الجزائري قائلا إنه "في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا"، مشيرا إلى "تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".

وفي ختام كلمته، أكد تبون أن "بلاده ستبقى حريصة على توطيد علاقات الأخوة، وتوسيع مجالات التعاون بالتمكين لديناميكية جديدة تعزز الشراكة، خدمة للشعبين الشقيقين وللمنطقة".

يذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد وصل أمس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، تلبيه لدعوة نظيره الجزائري.