الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد الجيش اللبناني: وحدة المؤسسة العسكرية وصمودها أمر أساسي بهذه المرحلة الدقيقة

العماد جوزاف عون
العماد جوزاف عون

قال العماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، إن وحدة المؤسسة العسكرية وصمودها في مواجهة التحديات والاستحقاقات المفصلية، أمر أساسي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من دورة "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد" بكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بالتنسيق مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد.

وشدد العماد عون - في كلمته - على أهمية الشفافية كجزء أساسي من علاج الفساد، مشيرا إلى أن مشاركة ضباط من المؤسسة العسكرية ضمن الدورات يندرج في إطار استراتيجية واضحة يعتمدها الجيش عنوانها الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وتطبيق معايير العمل المؤسساتي.

وأضاف أن حرص الجيش اللبناني على المال العام وحسن إدارته كان ضمن أولوياته وسيبقى كذلك، مشيرا إلى أن اعتماد معيار الكفاءة وإبعاد المؤسسة عن التجاذبات والتدخلات السياسية، ساهما في تحصينها وتجنيبها تداعيات الأزمات العديدة والمتلاحقة التي يمر بها لبنان.

وأشار العماد عون إلى أن المؤسسة العسكرية تتولى مبدأ المساءلة عبر أجهزة مختصة بالتحقيق والمحاسبة، مؤكداً أن الرقابة المسبقة والمحاسبة عند المخالفة هي التي تضمن استمرارية تطبيق العمل المؤسساتي بشفافية ونزاهة ومناقبية.

وأوضح أن المبادئ التي تعتمدها المؤسسة العسكرية، هي التي عزّزت الثقة بها محليا وعالميا، مشيرا إلى أن هذه الثقة تجلت بشكل كبير بعد انفجار ميناء بيروت حين تولى الجيش مهمة توزيع المساعدات سواء العينية أو المالية للمتضررين، نظرا للنزاهة التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية، ولحرصها على العمل بشفافية وعدالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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