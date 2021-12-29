«المؤامرة لم تكتمل والاخطبوط يفرض رأيه».. اعترافات الفنانة ماجدة

قدمت الفنانة ماجدة مسلسل "أعلنت عليك الحب" عام 1979، وهو مسلسل إذعي، وبسببه ثار النقاد ثورة عارمة؛ لأنه عمل جديد يذاع في وقت غير جيد، وكان قبل مدفع الإفطار بساعة، وهو موعد النوم بالنسبة لملايين المتابعين للإذاعة في ذلك الوقت، بحسب ما روته مجلة الشبكة في حوار لها مع ماجدة.

وعن هذا الأمر، قالت الفنانة ماجدة:" كان من المفروض أن يذاع المسلسل في رمضان الأسبق، ولكني لم أوافق على الموعد الذي تحدد لإذاعته، فأجلناه لهذا العام، وحصل المخرج محمد أنور على وعد بإذاعته في توقيت مناسب، ولكننا فوجئنا به في هذا الموعد".

وعن سؤال هل هي مؤامرة عليك قالت:" لكنها لم تحقق أغراضها، إن الجمهور سمع المسلسل، والنقاد أعطوه مزيدًا من الثناء، ثم إنني لا أحب أن استعمل تعبير مؤامرة، أقول فقط أن في الإذاعة أخطبوطًا مدللًا يفرض أعماله ومواعيده وينصاع له حتى من يرئسونه، وهو ليس في حاجة إلى تعريف، ولكن في الحقيقة أنا اقتنعت بنص هاني حلاوة وهو الآن يعكف على تحويله لمسلسل تلفزيوني".

وكانت ماجدة قد قامت ببطولة عمل للتلفزيون جاء تحت عنوان" قصيرة هي الحياة"، وعن عملها الثاني قالت:" لن يكون كالتجربة الأولى التي عمد المخرج فيها للتطويل حتى قالواي "طزيلة هي الحياة"، وضحكت وهي تقول:" أحيانًا استمتع بقراءة نقد النقاد".

وعن غضبها من النقاد قالت:" إنني خلال هذه التجربة السينمائية الطويلة أؤكد:" ياما دقت على الراس طبول".

وعن أروع مواقف "أعلنت عليك الحب" قالت:" المرافعة التي أقول فيها: سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، هذه هي شاهدة الإثبات الأولى في القضية، شهدت على نفسها بالكذب في أقوالها، وشهدت عليها نحاضر الشرطة المرفقة بملف القضية بانحرافها الخلقي وسوء سلوكها، ويقينا يا حضرات المستشارين أنه لولا حواشي القضية ومقدماتها وملابساتها لما وجدت محققًا واحدًا يدخل هذه المتهمة في هذه التهمة الخطيرة، القتل عمدًا مع سبق الإصرار، استنادًا على أقوال مثل هذه الشاهدة، ولذلك فإن القضية تعود إلى وضعها الطبيعي ألا وهو أن المتهمة تتعين براءتها لأنه لا دليل إلا أقوال".