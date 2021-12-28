الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى ندوة مكتبة الإسكندرية حول «رؤية مصر 2022»

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان: «عام 2022 رؤية مصرية»، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وضم وفد التنسيقية النواب: «علاء عصام وغادة علي ومارسيل سمير، أعضاء مجلس النواب» عن التنسيقية، وراجية الفقي ومحمد عزمي ومحمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

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وتحدثت راجية الفقي ممثلة التنسيقية في الندوة حول رؤية مصر المستقبلية.

ونظمت المكتبة الندوة بحضور الدكتور مصطفى الفقي رئيس المكتبة وعدد من الشخصيات العامة.

وافتتح «الفقي» الندوة، مشيرًا في كلمته إلى نشأة السلك الدبلوماسي المصري، والاكتشافات الأثرية التاريخية، مؤكدًا أنه رغم ما نهب من آثار مصر لا تزال الدولة غنية بالاكتشافات.

وأضاف في كلمته، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل، أمر غير بسيط فهو مؤتمر يبحث مستقبل البشرية، وانعقاده في مصر تكريم لدورها المحوري.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستكمل جولاتها التدريبية «تدريب المحليات» بمقرات نوابها

واستكمالاََ للنشاط التدريبي والذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أكثر من شهر بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب بدائرة الزيتون، الأميرية وسراي القبة حيث استمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

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وقد تضمن التدريب عددا من المواضيع الهامة ، افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بـ محاضرتين بعنوان «الإدارة المحلية في الدستور والقانون» والثانية «مهام المحليات وأدواتها الرقابية».

وفي اليوم الثاني قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ تدريباََ عن "مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان «إدارة الحملات الانتخابية، واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية».

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وقد أعلنت بشكل مسبق النائبة مارثا محروس عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين وتلي هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات اعضائها ونوابها للشباب الراغبين في العمل السياسي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عام ٢٠٢٢ مكتبة الاسكندرية وزير السياحة والآثار علاء عصام مجلس النواب التنسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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