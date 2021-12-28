الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حركة تغييرات محدودة بقيادات التربية والتعليم بالجيزة

طارق شوقي
طارق شوقي

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، حركة تغييرات محدودة فى قيادات مديرية التعليم بالجيزة.

شملت الحركة ندب مجدي الجيار القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إلى الإدارة المركزية للتعليم الإعدادي والثانوى.

كما شملت الحركة  تعيين سمية الخطيب وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بديلا عن مجدي الجيار.

كما شملت الحركة، تعيين حمدي السيد، القائم بأعمال مدير التعليم الفني بالجيزة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تستعد لامتحانات نصف العام التى ستنطلق بداية من يوم ١٥ يناير القادم فى مدارس ٢٠ إدارة تعليمية تتبع المحافظة.

المركزى وزارة التعليم مدارس التعليم الفنى وزير التعليم اجتماع درجات الفيوم امتحانات دراسات مديرية التربية والتعليم وزارة التربية المحافظة دودة وكيل وزارة التعليم الدراسات امتحانات نصف العام يوم الثلاثاء المعلومات تكنولوجيا المعلومات

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رسائل الصعيد

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