حركة تغييرات محدودة بقيادات التربية والتعليم بالجيزة

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، حركة تغييرات محدودة فى قيادات مديرية التعليم بالجيزة.

شملت الحركة ندب مجدي الجيار القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إلى الإدارة المركزية للتعليم الإعدادي والثانوى.

كما شملت الحركة تعيين سمية الخطيب وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بديلا عن مجدي الجيار.

كما شملت الحركة، تعيين حمدي السيد، القائم بأعمال مدير التعليم الفني بالجيزة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تستعد لامتحانات نصف العام التى ستنطلق بداية من يوم ١٥ يناير القادم فى مدارس ٢٠ إدارة تعليمية تتبع المحافظة.