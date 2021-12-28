تباين في الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 225 إصابة جديدة، و7 وفيات، وتماثل 390 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و92 ألفا و875 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و146 حالة، والشفاء إلى مليونين و63 ألفا و808 حالات بنسبة 98.6%.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 2403 إصابات جديدة و38 وفاة، و4341 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و57 ألفا و295 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و556 حالة، والشفاء إلى مليون و7 آلاف و135 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 7 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا و286 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1184 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 957 ألفا و594 حالة، وتسجيل 5 وفيات جديدة بإجمالي 14 ألفا و837 حالة، و359 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالي إلى 938 ألفا و479 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 335 إصابة جديدة بإجمالي 217 ألفا و265 حالة، و8 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و254 حالة، فيما تماثل 219 شخصا للشفاء، ليصل الإجمالي إلى 149 ألفا و413 حالة.