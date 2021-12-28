استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان:

آسيويا، في إيران، أفادت العلاقات العامة بوزارة الصحة هناك في تقريرها اليومي: بتسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الإصابات الى 6 ملايين و 188 ألفا و857 إصابة مؤكدة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 40 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 ألفا و 474 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827 ألفا و763 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و588 حالة .

فيما أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بوفاة 8 أشخاص وإصابة 278 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144 ألفا و71 حالة، والإصابات إلى 4 ملايين و262 ألفا و157 إصابة.

أما في لاوس، سجلت السلطات الصحية 962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و740 إصابة فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 342 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و998 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 7355 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 376 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 615 ألفًا و312 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8324 حالات عقب تسجيل 16 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 461 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و586 إصابة، وترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 14 ألفا و923 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 365 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 278 ألفًا و 409 إصابات، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 825 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.