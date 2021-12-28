الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من مشروع الهوية البصرية لأسوان قبل 15 يناير

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة أخذت خطوة جيدة من ألف خطوة نحو التنمية، معاهدًا المصريين من أسوان الجديدة ببذل المزيد من الجهد نحو التنمية والتطوير، قائلًا: "أعاهدكم بمزيد من الشغل لغاية ما نغير اللي إحنا فيه".

جاء ذلك خلال احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، عقب أسبوع الصعيد التنموي.

وتعقيبًا على المشروع الذي قدمه فريق الجامعة الألمانية للهوية البصرية بالشراكة مع الهيئة الهندية، والذي يبرز هوية وجمال مدينة أسوان، وجه الرئيس السيسي وزارات الدفاع والداخلية والإسكان للانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان قبل يوم ١٥ يناير العيد القومي للمحافظة، قائلًا: "السيارات التي ستتغير والأتوبيسات والمباني بمحطة سكة الحديد والمطار ومنشآت أخرى والأمور التي تتم على الممشى وغيرها من الإنشاءات، وتكلفة هذا الأمر لو 100 مليون أو 500 مليون، ماليش دعوة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية فنية في أسوان بمناسبة افتتاحات المشروعات القومية بالصعيد.

وقدم مجموعة من الشباب فلكلور صعيدي، على أغنية "أحلى بلاد" للمطرب محمد منير، كما قدم أعضاء فرقة بلاك تيما الموسيقية مجموعة من الأغاني.

كما شهد الرئيس السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة يحمل عنوان «بلاد الذهب»، يتحدث عن محافظات الصعيد، ومحافظة أسوان وثقافتها وكنوزها وأهلها، وخطة الدولة لتغيير وجه الحياة فيها.

وعرض فيديو مصور لمدينة أسوان خلال الاحتفالية، بصوت الفنان عمرو سعد، مشيدًا، بالتطورات التى حدثت خلال السنوات السبع الماضية، والذى لم يحدث منذ 150 عامًا.

وأشار سعد إلى أن الصعيد نال حقه عن طريق دخول مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي تعد أحدث مدن في العالم على مستوى التخطيط والخدمات.

وتطرق إلى المشروعات العملاقة والخدمات وغيرها التى تم تنفيذها على أرض الصعيد خلال هذه الفترة الوجيزة وغيرت الصعيد إلى الأفضل.