نجوم الغناء يضيئون شاشات المتحدة فى رأس السنة

تستضيف قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «dmc، وcbc، وon، والحياة» مجموعة من ألمع النجوم فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة

cbc :كواليس قصة نجاح مطرب الجيل فى ٢٠ عاماً

يحل المطرب تامر حسنى، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلى يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً ببرنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc».

ويتحدث «حسنى» - خلال اللقاء - عن كواليس النجاحات المتتالية التى حققها خلال مشواره الفنى، سواء فى التمثيل أو الغناء على مدار ٢٠ عامًا، وبالتحديد منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكى لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التليفزيون المصرى، الذى كان بداية انطلاقه فى مشوار النجومية.

ويقدّم «حسنى»، خلال الحلقة، مجموعة من أجمل أغانيه، كما يقدم عددًا من الاستعراضات والألعاب، ويظهر مواهبه المتعددة فى التأليف والإخراج والتقليد.

dmc:شيرين وابنتاها سويًا لأول مرة

فى أول حوار تليفزيونى لها بعد أزمتها الأخيرة، تحل الفنانة شيرين عبدالوهاب فى حلقة خاصة، ضيفة على الإعلامية الفنانة إسعاد يونس فى سهرة خاصة ليلة رأس السنة، ببرنامج «صاحبة السعادة» يوم الجمعة المقبل على شاشة قناة «dmc».

وتحسم «عبدالوهاب»، خلال السهرة - الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التى حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، كما تظهر مع ابنتيها مريم وهنا، وتكشف مزيدًا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

وتكشف المطربة عن الأسباب الحقيقية التى دفعتها للتخلى عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد، الذى أثار جدلًا واسعًا فى الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ON:الحلانى فى «سهرانين» وأنغام من «الدوبلكس»

يحل الفنان اللبنانى عاصى الحلانى وابنته ماريتا، ضيفين على الفنان أمير كرارة ببرنامج «سهرانين»، المذاع على قناة «ON»، وتبث الحلقة فى يومى الخميس والجمعة الموافقين ٣٠ و٣١ ديسمبر فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتضمن الحلقة الكثير من المواقف التى تعرض لها «الحلانى» وابنته وتتخللها سهرة غنائية احتفالاً برأس السنة.

وكانت قناة «ON» التى تعرض برنامج «سهرانين» الذى يقدمه أمير كرارة قررت تعديل موعد العرض ليعرض البرنامج يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتحل الفنانة أنغام ضيفة مع أبلة فاهيتا فى برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة ON، وذلك يوم الجمعة المقبل.

الحياة :عمر كمال وياسمين على ضيفا عمرو الليثى

تبث قناة «الحياة» سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة تحتوى على العديد من الفقرات المتنوعة التى تجمع بين الأغنية الشعبية والرومانسية والاسكتشات الكوميدية. ويقدم الإعلامى عمرو الليثى السهرة الخاصة، حيث يستضيف فى أولى فقراتها نجم الأغنية الشعبية عمر كمال، كما يستضيف المطربة ياسمين على، التى تقدم أجمل أغانيها الجديدة. ويستضيف «الليثى» أيضًا المونولوجست الشهير «إسلام»، الذى يقدم «اسكتش تقليد» لأشهر نجوم الفن، بالإضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت، وتذاع السهرة يوم الجمعة ليلة رأس السنة الساعة ١١ مساءً.