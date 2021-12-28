الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشهد احتفالية فنية على المسرح الرومانى بأسوان الجديدة

السيسي
السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية فنية على المسرح الروماني عقب افتتاح وتدشين مدينة أسوان الجديدة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الصعيد.
 وبدأ الحفل الغنائي باستعراض نوبي وغناء لأهل النوبة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى تغيير ثقافة البناء في مصر، منبهًا إلى خطورة البناء العشوائي الذي يمثل "قبحًا" ويعد استثمارًا في غير محله.

وحذر الرئيس السيسي - تعقيبِا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع مساء اليوم، وذلك خلال فعاليات أسبوع الصعيد - من استمرار ما أسماه "شراء الوهم" في إشارة إلى استثمار البعض في بناء وحدات إسكانية، معتبرًا أنه بذلك "يحبس أمواله" دون أن تحقق له العائد المرجو، حيث إنه بذلك يضع أمواله في غير محلها، معتبرًا أن إيداع هذه الأموال في البنوك بدلًا من ذلك؛ يجني فائدة أكثر جدوى.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود حجم كبير من المعروض من الوحدات السكنية؛ وهذا أمر يمكن رصده بكثافة على الطريق الدائري، حيث يظهر حجم الإنشاءات السكنية غير المأهولة.
ولفت إلى أن الدولة تدخلت في قطاع الإسكان بقوة، ليس للمنافسة وإنما لوقف "القبح" في البناء وتحقيق الشكل الحضاري، الذي يجب أن يكون عليه الإسكان في مصر.

كما نبه الرئيس السيسي إلى الأذى الذي يسببه البناء العشوائي للبلاد، لا سيما أن هناك حالات تتعدى الأراضي الزراعية، متسائلًا "لماذا يتم البناء دون وجود هدف واضح وبناء منازل لا يسكنها أحد؟".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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