السيسي للمسئولين: «البلد متعلقة فى رقبتنا اللي مش مستعد يسيبها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفقير ليس لديه سوى أفكار يجلب من خلالها تجميع الأموال، لافتاً إلى حديثه مع الدكتور مصطفى مدبولى عن حجم الملائمة المالية للمدن الجديدة التى كانت 750 مليون جنيه، والتى أصبحت الآن 375 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات "أسبوع الصعيد"، أن المسئول الذي لا يقدر على تحمل أعباء ومسئولية الدولة عليه أن يتنحى عن موقعه، متابعاً "البلد دى متعلقة فى رقبتنا كلنا، اللي مش مستعد يشد البلد، يحل رقبته، ويسيبها للى عايز يخدها ويجرى بيها".