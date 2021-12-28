الرئيس السيسي: «كل اللي معاه قرشين يبنى بيهم عمارة ويسيبها»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الإسكان الشاغر من العمران ضئيل للغاية، أمام حجم المعروض منه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء من مدينة أسوان، إلى أن كم العمارات هائل على الطريق الدائري، وحجم المسكون منها قائلًا: "ده معناه إن اللى معاه قرشين بيبنى بيهم، ومتصور إن ده استثمار، بل بالعكس هو كده دمر فلوسه".

وتابع السيسي: "كل اللي معاه قرشين يبنى بيهم عمارة ويسيبها.. أنا خايف يكون عندنا وهم، وحبسنا فلوسنا على الفاضى".

وبدأت الاحتفالية مساء اليوم ، بمناسبة افتتاح مدينة أسوان الجديدة، التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل، أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان (بلاد الذهب).

واستعرض الفيلم روائع العمران في صعيد مصر، منوها إلى أن عجلة التنمية في صعيد مصر دارت، وفق (رؤية مصر 2030)؛ فكانت وزارة الإسكان على موعد مع التحديات الجسيمة وإنشاء تجمعات عمرانية ومدن سكنية بالصعيد ومنها مدينة قنا الجديدة، والمنيا الجديدة التي تقام على مساحة 31 ألف فدان وتضم مناطق سكنية لكل الشرائح، علاوة على مدينة أخميم الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، وطريق هضبة أسيوط الذى تم إنشاء مدينة ناصر عليه في المرحلة الأولي منها، وإنشاء إسكان اجتماعي بمدينة توشكى .

وأشار إلى أن هذه المجتمعات الجديدة تفتح نوافذ الأمل في الصعيد، كما تم إنشاء 6 مدن ضمن استراتيجية مدن الجيل الرابع منها مدينة أسوان الجديدة وممشى سياحي ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر.