الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: مصر وضعت مخططا استراتيجيا لإنشاء جيل جديد من المدن المتطورة

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن ما تشهده مصر من نهضة عمرانية جاء تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومي من مضاعفة المعمور وإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير العمران القائم.

واستعرض وزير الإسكان - أمام الرئيس السيسي، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال فعاليات أسبوع الصعيد - ما شهده عمران مصر خلال الفترة قبل عام 2014، حيث اتسم العمران المصري وقتها، بالتكدس بالسكان والأنشطة وفقد الهوية وتدهور البنية الأساسية، إلى أن أصبح غير لائق، بالإضافة إلى نقص الخدمات وتدني كفائتها، وطرق ومرافق متداعية.


وقال وزير الإسكان: "في 2014 كنا 90 مليونا ونعيش على 7 % من مساحة الجمهورية، حيث إن الأدبيات العالمية كانت تقول إن القاهرة مدينة الموتى، وهي أكثر مدن العالم ازدحاما، وكابوس التكدس المروري، بالقاهرة الحياة الكئيبة، وهذا موجود في أدبيات عالمية"، مشيرا إلى أن هذا يشكل فقر العمران، وهو عدم استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها وتتغير الواقع.


وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في إشغال 7ر13 % من مساحة الجمهورية خلال 2021، وذلك على الرغم من أن المخطط كان الوصول إلى استغلال مساحة 14 % من إجمالي الجمهورية، في عام 2052.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

وزير التعليم ردا على هجوم النواب: أدعو نفسى للقاء شهرى داخل البرلمان

الرئيس السيسي يشهد استعراضا عن النهضة الحضارية العمرانية في الصعيد

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021

إسرائيل تقلص فترة انتظار الجرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر