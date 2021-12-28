السيسي يفتتح عددا من مشروعات الإسكان في الصعيد (فيديو)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات الإسكان في صعيد مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اشتملت المشروعات، التي افتتحها الرئيس السيسي : المرحلة الأولي بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة (27 عمارة و648 وحدة سكنية)، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة (528 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة (139 عمارة و3 آلاف 336 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة (85 عمارة -2040 وحدة سكنية).

يأتي ذلك ضمن فعاليات المشروعات القومية التي يفتتحها في إطار "أسبوع الصعيد".