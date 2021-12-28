الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف رشاد: الحرف اليدوية أداة هامة في الاقتصاد المصري

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن إحياء الحرف اليدوية والتراثية هو احياءٌ للتاريخ والحضارة والإبداع المصري العريق.

وأكد «رشاد»، أن الحرف اليدوية هي انعكاس للذوق والفن المصري المتأصل عبر التاريخ، وتمثل موروثًا فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا وصناعيًا ومحورًا هامًا وركيزةً أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد ممثل الأغلبية، بدعم الرئيس السيسي المباشر وتوجيهاته المستمرة لدعم هذه الحرف وتطويرها وتشجيع العاملين فيها، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم في جعل هذه الحرف أداة هامة في الاقتصاد.

كما ثمن ممثل الأغلبية، مبادرة الرئيس لتخصيص 200 مليون جنيه لدعم هذه الحرف، والتي تعكس حرص سيادته على خلق تنمية مستدامة لكافة قطاعات الدولة وتعظيم الاستفادة منها لتساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وأشار «رشاد»، إلى أن عملية التطوير ستزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتخفض من كلفة الإنتاج، وستوفر للسوق المحلي احتياجاته بأسعار مخفضة، ومنتج جيد ذو جودة عالية ومتطورة يضاهي المنتجات العالمية.

وكان أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2017 إلى إمكانية تشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها لكى تخرج تلك الصناعات لخارج مصر، وتعمل وزارة الثقافة على استمرار هذه الحرف من خلال قطاعاتها بعمل ورش مستمرة في الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، إلى جانب مدينة الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط، وكذلك عمل المهرجانات والملتقيات السنوية والدورية، لتظل الحرف ويظل الحرفيين على تواصل مستمر، فقد اشتهرت مصر على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والطرق على النحاس وغيرها.

المهندس أشرف رشاد الشريف كافة قطاعات الدولة الحرف اليدوية والتراثية دعم الاقتصاد الوطني قطاعات الدولة حزب مستقبل وطن

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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