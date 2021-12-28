الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يشهد استعراضا عن النهضة الحضارية العمرانية في الصعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعراضا لمسيرة النهضة الحضارية التي تجلت في صعيد مصر، عبر إنشاء العديد من المشروعات القومية والتنموية في شتى المجالات، لاسيما مشروعات الإسكان الحضارية ومدن الجيل الرابع.

جاء ذلك على هامش حضور الرئيس السيسي، احتفالية مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاح مدينة أسوان الجديدة، التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل، أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان (بلاد الذهب).
واستعرض الفيلم روائع العمران في صعيد مصر، منوها إلى أن عجلة التنمية في صعيد مصر دارت، وفق (رؤية مصر 2030)؛ فكانت وزارة الإسكان على موعد مع التحديات الجسيمة وإنشاء تجمعات عمرانية ومدن سكنية بالصعيد ومنها مدينة قنا الجديدة، والمنيا الجديدة التي تقام على مساحة 31 ألف فدان وتضم مناطق سكنية لكل الشرائح، علاوة على مدينة أخميم الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، وطريق هضبة أسيوط الذى تم إنشاء مدينة ناصر عليه في المرحلة الأولي منها، وإنشاء إسكان اجتماعي بمدينة توشكى .
وأشار إلى أن هذه المجتمعات الجديدة تفتح نوافذ الأمل في الصعيد، كما تم إنشاء 6 مدن ضمن استراتيجية مدن الجيل الرابع منها مدينة أسوان الجديدة وممشى سياحي ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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