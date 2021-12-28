البرازيل: بدء تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا لقاح كورونا يناير المقبل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية بدء تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا يناير المقبل، وذلك بعدما تم تضمين هذه الفئة العمرية في الخطة الوطنية للتحصين.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية اليوم الثلاثاء- أن موقفها المؤيد لتلقي الأطفال في هذه الفئة العمرية اللقاح سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في 5 يناير المقبل، بعد الموعد النهائي لاستشارة الجمهور حول الموضوع.

وفي 16 ديسمبر الجاري، وافقت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية على استخدام اللقاح الذي ينتجه فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا.

ودافعت الجمعية الطبية البرازيلية في بيان لها عن تلقي الأطفال اللقاح، قائلة إن هذا الإجراء يقلل من انتقال الفيروس.

وهناك جدل كبير بشأن تلقي الأطفال اللقاح في البرازيل، إذ يعارضه أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.