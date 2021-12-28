خلال 2021.. كيف تحول هاري من أمير لموظف في شركة أمريكية؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عام 2021 كان مليئًا بالمفاجآت، ولم يكن الأمر مختلفًا بالنسبة لميجان ماركل والأمير هاري.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من قيام دوق ودوقة ساسكس بإنشاء حياة جديدة لأنفسهم في ولاية لوس أنجلوس الامريكية فقد تمكنوا من البقاء في دائرة الضوء.

وأضافت أن ميجان وهاري عبرا عن رغبتهما في التنحي بصفتهما "أعضاء بارزين" في العائلة المالكة وأن يصبحا مستقلين ماليًا للمرة الاولى عام 2020، لكن الأمر لم يتم رسميا حتى شهر فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه في الحدث الذي أثار الجدل الدائر حولهما، أصدر القصر بيانًا يؤكد رحيل الزوجين الذي طال انتظاره.

وقال القصر إنه "بالتخلي عن عمل العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسئوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين فقدا جميع التعيينات العسكرية الفخرية والرعاية الملكية ، لكنهما بقيا "من أفراد العائلة المحبوبين جدًا".

وأضافت أن هاري ظل الحفيد المدلل للملكة اليزابيث الثانية، حتى مقابلته هو وزوجته مع اوبرا وينفري في شهر مارس الماضي، فيما أطلق عليه البعض اسم الحدث التلفزيوني لعام 2021.

فيما أثار الزوجان ضجة ملكية بعد اتهام عضو بارز في العائلة المالكة لم يذكر اسمه بالعنصرية والتلميح إلى أن أفراد الأسرة الآخرين يشعرون بالغيرة من ميجان.

وأخبروا أيضًا أن كيت هي التي جعلت ميجان تبكي خلال خلاف حول فساتين العروسة، وشعر هاري بأنه "محاصر داخل النظام" مثل شقيقه وأبيه.

وتضمنت مزاعمهم الأخرى المفاجئة أن يتم قطعهم مالياً بعد التنحي وكيف فكرت دوقة ساسكس في الانتحار أثناء الحمل.

وأكدت الصحيفة أن عام 2021 شهد حصول هاري على اول وظيفة غير ملكية، حيث خرق الثنائي القواعد الملكيو بالكشف عن أن هاري قد حصل على "وظيفته" الأولى بعد ميجسيت.

وفي شهر مارس، تولى الأمير منصب كبير مسئولي التأثير في شركة ناشئة، وهي شركة تدريب وصحة عقلية في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية 1.25 مليار جنيه إسترليني.